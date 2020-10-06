Петербуржец попал на скамью подсудимых за продажу алкоголя подросткам

Прокуратура Красносельного района поддержала государственное обвинение в отношении петербуржца, пойманного на продаже спиртных напитков подросткам.

Подсудимый, работая продавцом, продал спиртное подростку в ноябре прошлого года, нарушив Административный кодекс РФ. Тогда он заплатил штраф. В июле этого года он повторно нарушил закон, продав алкоголь несовершеннолетней девушке.

Было возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). В суде продавец был признан виновным. Его обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.