На реставрацию доходного дома Бака собрано 2 миллиона рублей

Доходный дом Бака на улице Кирочной, 24 знаменит своими воздушными галереями и знаком каждому петербуржцу. Поскольку внутренний декор не может быть восстановлен за счет средств Фонда капитального ремонта, на помощь жильцам пришел фонд сохранения исторического наследия «Внимание». С помощью краудфандинга фонду удалось собрать на реставрацию 2 578 493 рубля.

Проект работ уже разработан и на данный момент проходит согласование в комитете по охране памятников города. Отмечается, что приступить к реставрации планируется в ближайшее время.

В рамках реставрации будут возвращены на место парадные входные двери дома Бака, исчезнувшие много лет назад и найденные в 2017 году краеведом, блогером и экспертом фонда Максимом Косьминым. Он увидел в фейсбуке фотографию подруги из кафе «Рубинштейн», где старинные двери висели на стене в качестве украшения. Владельцы кафе не подозревали, что это двери из знаменитого дома и после обращения краеведа согласились отдать двери жильцам, как только начнется реставрация тамбура.