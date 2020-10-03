В Петербурге не хватает специалистов служб уборки

Губернатор города Александр Беглов начал подготовку к предстоящему зимнему сезону. Дорожные и жилищные службы готовятся к обеспечению слаженности работы и эффективному взаимодействию в зимний период. На предприятиях города планируется начать соответствующие тренировки.

Вице-губернатор Николай Бондаренко отметил, что при проверке техники на готовность к работе в зиму, была обнаружена нехватка специалистов ручного труда для уборки улиц в снегопад. Однако общая готовность Северной столицы к предстоящему зимнему сезону оценивается высоко.