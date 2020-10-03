60 лучших педагогов получат премии правительства Санкт-Петербурга

В субботу, 3 октября, пресс-служба Смольного сообщила, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о премировании педагогов и работников образования. Премии будут присуждены по следующим номинациям: «Лучший преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения Санкт-Петербурга по программе подготовки квалифицированных рабочих», «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга».

Лучшие педагоги и работники образования будут отобраны по результатам конкурса, который проводит Комитет по образованию.

На данный момент известно, что 40 классных руководителей получат по 50 тысяч рублей. 10 педагогов рофессиональных образовательных учреждений получат 100 тысяч, а еще 10 мастеров, которые готовят квалифицированных рабочих, также получат по 100 тысяч рублей.