Беглов оценил состояние нового парка в Колпино

В субботу, днем 3 октября, Александр Беглов провел губернаторский объезд Колпинского района. В его рамках он посетил парк «Зима-Лето», который появился здесь благодаря взаимодействию жителей поселка Металлострой и местной администрации. В 2016 году на месте пустыря появилось хоккейное поле, а также площадка для воркаута, детская игровая площадка и уютные беседки. Кроме того в парке есть пруд для рыбалки, в котором водится несколько видов рыб.

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в скором времени из парка получится сделать новое общественное пространство. В августе был заключен государственный контракт на разработку концепции благоустройства парка «Зима-Лето». По замыслу городских властей, здесь появятся: площадка для занятий скейтбордом, сцены для выступлений творческих коллективов, новые прогулочные зоны.

Александр Беглов отметил, что необходимо привлекать как можно больше населения к обсуждению проектов в рамках программы «Родной район» и добавил, что в таких местах должны учитываться интересы людей всех возрастов.