Студенты университета имени Г. В. Плеханова переведены на дистанционное обучение

В субботу, 3 октября, сотрудники пресс-службы Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова сообищили о переводе части студентов на дистанционное обучение. В пресс-службе уточнили, что подобный формат коснется только заочников и очно-заочников. Студенты же, проходящие обучение в очной форме по программе бакалавриата, не переходят на дистанционку. В пресс-службе добавили, что те из сотрудников профессорско-педагогического состава, чей возраст превышает 65 лет и у кого есть хронические заболевания, также переходят на дистанционное преподавание до 28 октября.

Напоминаем, что Минобрнауки не рассматривает вопрос об общем переводе вузов на «удаленку». Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.