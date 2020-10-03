Сотрудники МВД, спасшие петербуржцев, удостоились награды

Сотрудники полиции, отличившиеся во время службы, были награждены. Об этом стало известно от начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области генерал-лейтенант полиции Романа Плугина. Генерал-лейтенант наградил подопечных за спасение петербуржцев.

Так, Дмитрий Зайцев спас девушку от прыжка в воду, а Мария Копцева спасла ребенка от маньяка. Плугин отметил, что подобные награждения уже становятся традицией, так как ранее уже был спасен мужчина, бросившийся с моста в воду.

Известно, что каждый полицейский получил благодарность и премии в виде денежного вознаграждения.