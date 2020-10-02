В Ленобласть привезли красного и полярного волков

Красный и полярный волки прибыли в Северную столицу 30 сентября из Новосибирского зоопарка им. Шило.

Животные прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале воздушных ворот Петербурга. Возраст самца красного волка – год, полярному волку шесть месяцев. Нарушений в перевозке животных сотрудниками Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявлено не было. Волки отправились к своему новому хозяину, который является предпринимателем из Ленинградской области.

Красный волк обладает редким рыжим окрасом, место его обитания – горы и леса Центральной и Юго-Восточной Азии. Белый полярный волк обитает на территории Арктики и Тундры. Белый волк значительно превосходит в размерах красного и достигает в весе 85 килограмм.