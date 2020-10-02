В метро Петербурга больше не пустят без маски

В документе содержатся основные правила работы метрополитена и сотрудников метро, а также правила поведения в подземке для пассажиров. Документ определит порядок и условия перевозки граждан и ручной клади. Так, при отказе предъявить проездной документ, пройти досмотр или соблюдать санитарные и ограничительные меры, жителя Петербурга могут не пустить в метро.

Помимо этого, в документе содержатся требования по подготовке состава к эксплуатации. Постановления определяют и действия сотрудников метрополитена в случае неполадок или возникновения чрезвычайной ситуации. Разработка постановлений была осуществлена по правилам Министерства транспорта РФ. Документ был создан с целью обеспечения безопасности в подземке и повышения качества обслуживания пассажиров.