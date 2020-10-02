Сотрудники полиции провели профилактический рейд на Рубинштейна

Сотрудники правоохранительных органов осуществили масштабный профилактический рейд на улице Рубинштейна 1 октября. Участковые обратили особое внимание на жилые и технические помещения в зданиях. Мероприятия осуществлялись с целью выявить квартиры, которые сдаются в аренде нелегально в обход налогового законодательства, а также проверить улицу на наличие лиц, которые незаконно прибывают на территории города. Сотрудники полиции осуществили проверку уровня инженерной укрепленности технических помещений в жилых домах, таких как чердаки и подвалы. Также, проводя рейд, полиция проверила некоторые заведения, располагающиеся на улице Рубинштейна, в их числе – бизнес-центры, магазины и другие торговые точки.