Сотрудники правоохранительных органов осуществили масштабный профилактический рейд на улице Рубинштейна 1 октября. Участковые обратили особое внимание на жилые и технические помещения в зданиях. Мероприятия осуществлялись с целью выявить квартиры, которые сдаются в аренде нелегально в обход налогового законодательства, а также проверить улицу на наличие лиц, которые незаконно прибывают на территории города. Сотрудники полиции осуществили проверку уровня инженерной укрепленности технических помещений в жилых домах, таких как чердаки и подвалы. Также, проводя рейд, полиция проверила некоторые заведения, располагающиеся на улице Рубинштейна, в их числе – бизнес-центры, магазины и другие торговые точки.
Сотрудники полиции провели профилактический рейд на Рубинштейна
© Фото: pixabay.com
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