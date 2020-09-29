Стало известно, когда в Петербурге начнется отопительный сезон

Отопительный сезон для жителей Петербурга начнется не ранее 10 октября. Об этом сообщает Андрей Бондарчук, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Кроме этого, информация размещена на сайте "КП Санкт-Петербург".

Причиной, по которой отопление включат позже обычного, называют бабье лето, которое внезапно пришло в Петербург и радует горожан теплыми осенними днями. Так, до 10 октября в Северной столице ожидается температура до 15 градусов тепла, соответственно отопление включать пока не будут. При этом отмечается, что система отопления уже полностью готова к началу сезона.

На данный момент ожидается похолодание, которое прогнозируется на 8-9 октября. Именно после этого срока будет решаться вопрос о начале отопительного сезона в Петербурге.