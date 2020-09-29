Алексея Сухих назначили новым начальником Судебного департамента

О назначении Алексея Сухих новой главой Управления Судебного департамента сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Информация поступила во вторник, 29 сентября. Алексей Сухих приступит к исполнению своих обязанностей в новой должности через неделю после назначения – 6 октября. Приказ о его назначении начальником департамента был подписан гендиректором Судебного департамента при Верховном суде России Александром Гусеевым. В приказе содержится информация о том, что Алексей Сухих пробудет на испытательном сроке, который продлится год.

Сообщается, что до назначения на новую должность, Сухих был начальником отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Московского района Санкт-Петербурга.