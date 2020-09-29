Теплоснабжающие организации Петербурга готовят к отопительному сезону

Межведомственные комиссии Петербурга проверяют город на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

В процессе ремонта инженерных коммуникаций особое внимание уделяют тепловым сетям. Работы ведутся в большинстве районов Петербурга. Бондарчук заявил, что на данный момент в работе находятся 50 объектов, производится проверка с целью принять все необходимые меры до конца 2020 года. Он отметил, что благоустройство может быть перенесено на агротехнический период в следующем году, в силу отсутствия острой необходимости. Особое внимание в настоящее время уделяется работам над теплосетями в Колпинском и Пушкинском районах.