В парках Петербурга искали собачников, нарушающих правила

В северной столице России проводят рейды по городским паркам с целью проверки соблюдения правил выгула домашних животных владельцами собак. О проверках стало известно от комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности.

На наличие собачников-нарушителей проверили пар Александрино, Сосновку, Петровский парк. Нарушают правила выгула домашних животных те граждане Петербурга, которые не убирают за своими питомцами. Кроме того, собачникам необходимо следить за тем, чтобы их питомец не представлял угрозы для окружающих людей в процессе выгула. Для обеспечения безопасности собачники, являющиеся владельцами животных выше 40 сантиметров в холке, должны выгуливать своих питомцев в наморднике.