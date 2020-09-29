В Медиасиндикат вошло четыре новых участника

В объединение независимых СМИ Санкт-Петербурга Медиасиндикат вошло четыре новых участника. Это - порталы КиноАфиша, ПопкорнNEWS, Городовой и Погода1.

КиноАфиша является международным порталом, посвященным теме кино, через который также можно купить билеты в кинотеатры. ПопкорнNEWS посвящен важнейшим новостям отечественного и мирового шоу-бизнеса. Городовой освещает общественные, политические и экономические новости России и мира. Погода1 транслирует погоду в стране и за рубежем.

Среднее количество просмотров четырех порталов составляет около 14 с половиной миллионов в месяц.