Губернатор Петербурга наградил экс-главу комитета по молодежной политике

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил экс-председателю комитета по молодежной политике Юлии Аблец почетную грамому, а также пожелал ей успехов на новом месте работы.

Юлия Аблец покинула комитет по молодежной политике и заняла должность заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы». Аблец приступит к исполнению своих обязанностей в среду, 30 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что работа Аблец на предыдущей должности была безупречной и эффективной. Юлия Аблец начала свою работу в Смольном в 2018 году, после того, как одержала победу во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». В дальнейшем, экс-председатель комитета по молодежной политике занимала пост советника губернатора.