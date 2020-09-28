Петербуржцы стали искать работу без опыта и специальных навыков

Специалисты сервиса «Авито Работа» проанализировали вакансии, на которые жители Северной столицы откликались в течение последних двух месяцев. Согласно исследованиям, средняя зарплата для профессий, на которых не нужен опыт или особые знания, составляет 33 тысячи рублей. Второе место заняли вакансии в области логистики и транспорта, а третье место досталось профессиям в сфере строительства.

Примечательно, что за работу, где не требуется опыт, петербургские работодатели готовы платить 33 тысячи рублей. Эта цифра больше на 6%, чем была в прошлом году. Однако есть некоторые вакансии, на которых предлагают большие суммы. Так, фасовщик масок получает до 44 тысяч рублей.