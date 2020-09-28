Петербург готов принять детей из Нагорного Карабаха

В Санкт-Петербурге 27 сентября состоялось собрание армянской общины, в ходе которого стало известно, что город готовится к приему детей из Нагорного Карабаха.

Среди проблем, над которыми община решила работать в ближайшее время, оказались: сбор средств для помощи пострадавшим, собрание волонтеров и врачей, а также поиск лекарств. Однако главной задачей сейчас является поиск семей, которые смогут принять в Петербурге армянских детей.

Напомним, вчера, 27 сентября, рано утром в Нагорном Карабахе начался целенаправленный обстрел гражданского населения. Возможно, очередным конфликтом это не ограничиться и может начаться война.