Петербуржцы получили государственные награды от президента РФ

Церемония вручения наград прошла 25 сентября в Смольном. Губернатор Беглов наградил людей, «чьим трудом и талантом живет и процветает Санкт-Петербург».

Награды, врученные жителям города, были присвоены им указом Президента РФ. В список награжденных вошли сотрудники медицинских, учебных, культурных и социальных учреждений. Многие из награжденных петербуржцев продолжали свои работу в разгар пандемии коронавируса, подвергая себя опасности.

Среди награжденных – руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, актриса Анна Ковальчук, удостоившаяся звания «Народной артистки России», Зоя Чалова - директор Библиотеки имени Маяковского, а также руководитель «Небольшого драматического театра» Лев Эренбург.