Петербургские студенты предпочитают очный формат дистанционному

Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, сообщил, что студент не вполне довольны необходимостью учиться онлайн. Более 90 процентов учащихся хотели бы вернуться к лекциям в традиционном режиме. Это показал анонимный опрос, проведенный в ряде вузов города.

Из-за пандемии коронавируса некоторые студенты уже полгода не были в стенах родных университетов. Александр Демидов отметил, что смешанная форма обучения, предполагающая онлайн- и офлайн-занятия, на данный момент подходит для студентов больше всего и позволяет сохранить активную социальную жизнь.