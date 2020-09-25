Сигнализации установят на крышах в центре Петербурга

Крыши в центре Санкт-Петербурга будут закрыты с помощью специальных сигнализаций. Глава администрации Центрального района, Максим Мейксин, заявил, что это необходимо, поскольку замки дверей, ведущих на крыши, постоянно взламывают, и коммунальные службы вынуждены их восстанавливать. Это - огромные траты, которые никем не компенсируются.

Крыши закрывают, чтобы не допустить нелегальных экскурсий по ним. Ужесточение правил доступа на крыши связано с трагедией, произошедшей 20 сентября. Тогда с крыши на улице Рубинштейна упала молодая пара. Одним из погибших был руфер, непрофессиональный экскурсовод 24 лет. Он проводил экскурсии по крышам старинных домов.