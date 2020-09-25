Александр Беглов рассказал, каким должен стать Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" своим видением будущего Северной столицы.

По словам руководителя, определять направления развития города должны его жители, потому что именно им он принадлежит, поэтому власть должна слышать мнение людей. Он отметил, что власть должна быть открытой, а из услышанной критики необходимо делать правильные выводы, не обижаясь на нее. В критике необходимо искать рациональное зерно, ни в коем случае на нее не обижаясь.

Отдельно губернатор отметил, что Петербург не имеет права быть вторичным и провинциальным. Петербург всегда был городом-прорывом, мировым феноменом, поэтому он должен быть модным, современным, комфортным и высокотехнологичным.