Список долгожителей пополнился 45 петербуржцами

Количество долгожителей в Петербурге выросло на 45 юбиляров. Так, в этом году почти пять десятков жителей Северной столицы отметили свое 100-летие. Известно, что в прошлом году список состоял из 299 долгожителей, а теперь там числятся 344 пенсионера.

В Петербурге проживает почти полтора миллиона человек возрастом более 60 лет. Галина Колосова, зампредседателя городского комитета по социальной политике, отмечает, что в городе проживает более 1,2 млн таких петербуржцев. При этом пенсии получает большее количество человек - более 1,5 млн человек. Среди этого количества пенсия по старости положена лишь 1,3 млн горожан.