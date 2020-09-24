Бандитам, расстрелявшим машину МВД, дали 20 лет строгого режима

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщает, что был вынесен приговор членам банды, напавшим на служебный автомобиль МВД 4 декабря 2015 года. Тогда злоумышленники, зная, что сотрудники перевозят крупную сумму денег, расстреляли машину и похитили 24 миллиона рублей. Один из полицейских в результате скончался, другой попал в больницу в тяжелом состоянии.

Членов банды признали виновными в совершении преступления. Они были осуждены по следующим статьям: бандитизм, разбой, убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия, неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Часть злоумышленников отправится в колонию строгого режим на 20 лет, другая - на 22 года.