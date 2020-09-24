Петербургского чиновника обвинили в нарушении ПДД пользователи интернета

В Петербурге свидетель снял на камеру, как автомобиль BMW с111сс178 едва не сбил пешеходов на Бассейной улице. Об этом рассказал блогер Илья Варламов.

По его словам, позднее выяснилось, что хозяин машины – глава Фрунзенского района Константин Николаевич Серов.

Ранее Константин Серов занимал должность вице-губернатора Петербурга, был вице-спикером Законодательного собрания, главой администрации Невского района, депутат пяти созывов и видный деятель «Единой России».

Замеченная машина не указана в декларации Серова за 2019 год, ни в качестве его собственности, ни в качестве собственности его супруги. При этом семье чиновника принадлежат два автомобиля марки BMW. Они зарегистрированы на младшего брата и тещу чиновника, но пользуется он ими сам: Серова неоднократно замечали за рулем BMW с необычными номерами, как и то, что машина управляется неаккуратно. С 2019 по 2020 год за одним автомобилем числился штраф более 91 тысячи рублей (за превышение скорости), а сначала 2020 года второй автомобиль получил штрафов на 51 тысячу рублей.