Правительство выделит 7 миллиардов рублей на поддержку IT-проектов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ собирается поддержать отечественных IT-разработчиков. Оно выделит гранты на проекты, разрабатывающие и внедряющие российские цифровые решения.

Пресс-служба министерства заявила, что собирается инвестировать в отрасль 7,1 миллиардов рублей в 2020 году. При этом грант может получить и крупный проект, и начинающий. Стартапам предлагается 20 миллионов рублей, крупным инициативам, направленным на цифровизацию бизнеса - 300 миллионов. Поддержкой могут воспользоваться непосредственно разработчики цифровых решений, а также компании, которые эти решения внедряют.