Жителей РФ не смогут уволить за распитие алкоголя на удаленке

Сообщается, что в ныне действующей версии поправок, принятых к законопроекту об удаленной работе, отсутствует норма об удалении работников за наличие на рабочем месте в пьяном виде.

Факт нахождения сотрудника в состоянии алкогольного опьянения необходимо доказать для принятия последующих мер, что делает увольнение за употребление спиртных напитков во время работы фактически невозможным.

По словам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, для того, чтобы зафиксировать факт опъянения, работодателю необходимо предоставить права доступа к квартире работника. При этом, необходимо сопровождение коллег в качестве свидетелей. Данная процедура находится в противоречии с правом о неприкосновенности жилья, зафиксированным в Конституции РФ.