Жители России ответили на вопрос о самой модной профессии

На мнении о том, что профессия блогера является самой модной на данные момент, сошелся 51 процент россиян. При том, что более половины жителей России признают эту профессию самой модной, они также считают, что в скором времени занятие блогерством перестанет быть таким востребованным, каким оно является в настоящее время. Данные были получены в результате проса, проведенного Всероссийским центром исследований общественного мнения и Центра социального проектирования «Платформа».

Интересно, что три четверти опрошенных россиян сообщили, что были бы против того, чтобы их дети или внуки выбрали занятие блогерством. 63 процента респондентов ответили, что сомневаются в честность блогеров ради репутации.