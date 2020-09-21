Эксперт рассказал, когда смартфон начинает устаревать

Денис Кусков, директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily, в беседе с агентством "Прайм" рассказал, когда смартфон можно начать устаревшим.

По его словам, устаревание смартфона начинается через год после эксплуатации. Аккумулятор за это время портится, меньше остается заряженным и быстрее нагревается. Менять же смартфон стоит, если он начинает не справляться с нагрузкой, "тормозит", а приложения на нем не работают нормально.

Говорить о моральном устаревание гаджета можно лишь в каждой конкретной ситуации, поскольку это зависит от его владельца. Для любителей новинок устаревание смартфона может происходить даже чаще, чем раз в год.