Матвиенко считает, что Россия достигла гендерного равенства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в ТАСС во время презентации образовательной программы "Женщина-лидер" заявила, что гендерное равенство в России обеспечено.

По словам политика, равенство полов в Российской Федерации достигнуто в правовом и политическом отношении, а также в профессиональном плане. Матвиенко отметила рост числа женщин среди руководитеей во всех сферах на разных уровнях власти. Тем не менее, она признает, что имеется ряд проблем. Возможности для развития женщин на практике могли бы реализовываться лучше. Для этого необходимо популяризовать образ женщины-лидера, отметила спикер.