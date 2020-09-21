Цукерберг рассказал, каким он пользуется смартфоном

Основатель известной корпорации Facebook и одноименной социальной сети Марк Цукерберг рассказал в разговоре с блогером Маркусом Браунли, какими смартфонами предпочитает пользоваться.

Из всего многообразия гаджетов на рынке, предприниматель выбирает телефоны марки Samsung. По его словам, он пользуется смартфонами этой фирмы уже несколько лет и является их поклонником.

Для Цукерберга и сотрудников его компании принципиально важна возможность работать на операционной системе Android, поскольку она поддерживается разными гаджетами. Операционная система iOS, доступная лишь на iPhone, не предоставляет таких возможностей.