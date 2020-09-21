Напавшего на полицейского «жемчужного» прапорщика СК требует заключить под стражу

В Петербурге суд изберет меру пресечения для «жемчужного» прапорщика 22 сентября. После избиения полицейского в дежурной части следствие намерено заключить 45-летнего Вадима Бойко под стражу. Делом займется Красногвардейский районный суд, куда поступили документы по аресту подозреваемого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также в ГСУ СК Петербурга отмечают, что заседание по избранию меры пресечения состоится завтра, во вторник, однако подробности дела не сообщают. Известно, что Вадима Бойко задержали 19 сентября, вечером. На данный момент он задержан по статье 91 УПК, но она допускает лишение свободы на срок до 48 часов, чтобы держать подозреваемого дольше необходима санкция суда.

Напомним, что 18 сентября Бойко устроил уличную драку и был доставлен в 13-й отдел полиции, где избил, причинив закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти помощнику дежурного. Однако это не единственный случай, когда прапорщик был замечен в подобных ситуациях. Так, в 2010 году он был активным персонажем в жестком разгоне митингов у Гостиного двора, также у него был условный срок за превышение полномочий, в 2013 году также получил условный срок за стрельбу в кафе.