Волонтеры вынесли из Муринского леса две тонны мусора

19 сентября, в субботу, волонтеры в Ленинградской области убрали из Муринского леса две тонны мусора. Они сделали это в рамках экологического квеста "«Чистые игры».

За несколько часов более сотни добровольцев вынесли из леса 2 130 килограммов мусора с территории леосполосы в районе Капральева парка. Всего волонтерами было рассортировано 123 мешка отходов. Из них 18 мешков с пластиком, 8 — с металлическими отходами, 50 мешков стекла и 1 264 резиновых покрышки.

Квест проводился в соревновательной форме, в нем участвовало 19 команд. В тройку лидеров по сбору мусора вошли команды «Муринский посад», «Родители 5Б» и «Подводники».