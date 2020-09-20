Кошек и собак стали лечить онлайн

Согласно данным страховой компании «Согласие», с начала 2020 года число обращений за консультацией ветеринара в дистанционном формате ежемесячно увеличивается. По сравнению с прошлым годом, когда количество дистанционных обращений составляло единицы, сейчас число выросло в сотни раз и превысило 600.

Пик обращений пришелся на период самоизоляции, когда у владельцев домашних животных не было возможности прийти с ними в клинику. Количество консультаций в апреле было на 73% больше, чем в марте, а в мае — на 53% выше по сравнению с апрелем. Клиенты обращались за помощью в круглосуточном режиме и задавали ветеринару вопросы о здоровье питомцев, содержании, питании и уходе за ними.