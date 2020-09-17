Минобрнауки меняет порядок поступления в университеты

Министерство науки и высшего образования РФ меняет правила приема в российские вузы.

Согласно поправкам, образовательные учреждения смогут проводить единый конкурс для родственных направлений, а также вводить собственные вступительные испытания по предметам, согласованным с абитуриентами. Абитуриент же сможет предъявить результат ЕГЭ по своему усмотрению.

Изменится и количество направлений, на которые можно будет подать документы. Если раньше оно составляло не более трех, то теперь, в общей сложности, не менее двух и не более десяти. Также необходимо будет организовать электронный прием документов, которым абитуриент сможет воспользоваться по своему желанию. Чаще будут обновляться конкурсные списки - пять раз в сутки, а не один.

Еще одно изменение коснется "волн" приема. Вузы откажется от "второй волны" и вместо нее введут два этапа зачисления: приоритетный и основной.