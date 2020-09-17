В Петербурге поставят памятник адмиралу Ушакову

Секретарь Морского совета при правительстве Петербурга Татьяна Чекалова сообщила, что в Северной столице в скором времени появится новый памятник. Его посвятят адмиралу Федору Ушакову, командовавшему Черноморским флотом в конце 18 века и не потерявшему ни одного корабля в ходе сражений. Памятник будет установлен на площади Труда.

Проект памятника легендарному флотоводцу был одобрен Градостроительным советом и профильной комиссией Общественной палаты города не Неве.

Закладной камень хотят установить до конца 2020 года. Это событие будет приурочено к 275-летию со дня рождения Федора Федоровича Ушакова.