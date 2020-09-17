Жителя Ленобласти оскорбил мусор у мемориала на Синявинских высотах

Вчера, 16 сентября, пользователей социальной сети "Вконтакте" Алексей Дроздов в группе, посвященной собиранию грибов, опубликовал пост с фотографиями, где жаловался на засилье мусора на Синявинских высотах. Его возмутил тот факт, что место, где защитники Ленинграда проливали кровь во время Великой отечественной войны, используется как свалка.

По его словам, он посетил мемориал, установленный на Синявинских высотах, а затем решил проехать немного дальше. Его поразило, что возле памятника павшим воинам лежат груды хлама, которые вывалили "прямо на останки солдат".

Он постарался немного очистить место и вывез часть мусора, которая поместилась в его машине.