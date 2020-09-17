Фонд капремонта обязан выплатить более двух миллионов рублей штрафа

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» с начала 2020 года получила семь штрафов от Санкт-Петербургского УФАС России. Это вызвано регулярным не выполнением предписаний УФАС организацией.

Так, 116 сентября были выписаны два новых штрафа. Фонд организовал аукционы на ремонт крыш и теплоснабжения, где двух заявителей, ООО «УСМР-288 СПб» и ООО «Гранит», не допустили до участия в торгах. От ни потребовали документы, не предусмотренные российским законодательством.

УФАС выдал предписание об отмене аукционов, нарушающих закон, однако Фонд не выполнил требования антимонопольного органа. В связи с этим Фонд получил два новых штрафа в размере 300 тысяч рублей. Таким образом, сумма штрафов для Фонда капремонта за семь однотипных нарушений составила 2,1 миллиона рублей.