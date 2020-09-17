Массовую скупку домашних кинотеатров заметили в Петербурге

Из-за пандемии, вызванной Covid-19, множество петербуржцев обустроили домашние кинотеатры, так как обычные кинотеатры были закрыты. Таким образом, зафиксировали всплеск спроса на технику, ведь на стриминговых сервисах продолжали выходить новинки кино.

Так, в апреле-мае количество проданных жидкокристаллических и мультимедийных проекторов в Северной столице выросло в пять раз, а экранов для проекторов — в три раза, если сравнивать с данными 2019 года. Отмечается, что домашний кинотеатр дает возможность видеть красивую картинку, а также высококачественный звук становится доступным дома. В связи с этим спрос на акустические системы также вырос. За время пандемии он увеличился на 233%, а спрос на саундбары — на 180%, если сравнивать с прошлым годом.