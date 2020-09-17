Носков назначен главой Петербургской валютной биржи

Константин Носков, который возглавлял до января 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, назначен на должность управляющего Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). На данный момент на основе этой биржи создает новая биржа, предназначенная для листинга российских компаний, подпавших под санкции.

В пресс-службе СПВБ в четверг, 17 сентября, сообщили: «Константин Носков назначен на должность Управляющего Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ)».

При этом отмечается, что в 2001-2008 годах Носков работал в Минэкономики РФ, а с 2008 по 2011 годы работал на различных должностях в правительстве. Известно, что с ноября 2012 года Константин возглавлял Аналитический центр при правительстве, а после, в мае 2018 года, стал главой Минкомсвязи.

Напомним, что именно под руководством Константина Носкова, Россия завершила переход на цифровое телевидение.