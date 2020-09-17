Петербургская фирма выбыла из списка крупнейших частных компаний Forbes-200

Российская редакция журнала Forbes сегодня, 17 сентября, опубликовала новый список крупнейших частных компаний России.Среди этих фирм есть 12 петербургских.

По расчетам журнала, среди частных компаний Петербурга лидируют «Лента», «Ренейссанс констракшн» и «Полиметалл». Однако обанкротившейся фирмы «Интерторг» уже нет в списке. Также в списке нет банка «Санкт-Петербург», но это лишь из-за того, что в системе СПАРК отсутствует отчетность банка за 2019 год.

Как известно, участников Forbes-200 журнал определяет формально и единственным критерием рэнкинга является выручка за отчетный период. Однако банки и страховые компании учитываются иначе.