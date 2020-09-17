Власти Петербурга примут решение по поводу кальянных и балконов

Власти с горожанами обсудят, как лучше поступить с двумя «больными» вопросами.

Уже завтра, 18 сентября, состоится заседание комитета по законодательству, на котором будут присутствовать активные горожане. На встрече хотят обсудить регулирование деятельности кальянных и расширение действия «балконной амнистии». Об этом рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Напоминаем, что в новом законе планируют прописать определенные правила для кальянных заведений, которые обеспечат их безопасную работу. Особое внимание будет уделено нормам пожарной безопасности и санитарным правилам.

Также законопроект о «балконной амнистии» нуждается в проработке. Граждане жалуются на штрафы за то, что они сделали довольно давно, когда правила не было.