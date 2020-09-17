Россияне поделились своими причинами пропускать работу

Одной из основных причин пропуска работы, согласно результатам опроса, является необходимость визита к врачу. Так, именно по этой причине выходные берут 37 процентов россиян. Чуть менее популярной причиной отгулов являются дети – около 27 процентов жителей России остаются дома в рабочие дни, чтобы присматривать за детьми или посетить с ними врача. Примерно 19 процентов россиян отметили, что причиной их пропусков на работе может стать плохое самочувствие, не позволяющее им выйти из дома. 9 процентов принявших участие в опросе людей отметили, что в случае, если они ожидают мастера, которого вызвали на дом или курьера с доставкой, они также берут выходные по этой причине.

По мнению специалистов, каждую третью из названных россиянами причин пропуска работы можно считать выдуманной. Однако, интересно что большинство граждан, составляющее 58 процентов опрошенных, заявило что ни разу не обманывало свое начальство.