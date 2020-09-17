Жителям Петербурга подключат отопление

Отопление начнут подключать с 17 сентября. Периодическое протапливание теплосетей начнется с зданий социального значения. В скором времени теплее станет в образовательных организациях, больницах, интернатах, учреждениях для пожилых людей.

После протапливания социальных учреждений, отопление включат в жилых домах. Вопросом о начале отопительного сезона для жителей многоэтажных домов занимаются жилищные организации, у которых можно уточнить информацию о сроках начала протапливания, для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.

Летом этого года была осуществлена проверка труб рядом специалистов. В связи с предпринятыми профилактическими мерами, можно ожидать отсутствия многочисленных коммунальных аварий в этом отопительном сезоне.