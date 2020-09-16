Учитель добился установки светофора на Лиговском проспекте

В Санкт-Петербурге преподаватель лицея №373 обратился в губернатору Санкт Петербурга Александру Беглову с просьбой установить светофор на перекрестке Лиговского проспекта и улицы Коли Томачка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Неравнодушный преподаватель отметил, что на перекрестке нет светофора, в то время как движение на нем достаточно интенсивное и опасное для пешеходов, в том числе и для детей.

Губернатор поддержал инициативу педагога, согласившись, что установка нового светофора сделает дорожное движение на перекрестке безопасней и для пешеходов, и для водителей.

Светофор будет установлен до конца 2020 года.