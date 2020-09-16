Мобильные офисы МФЦ Санкт-Петербурга перейдут на новый режим работы

Мобильные многофункциональные центры Санкт-Петербурга с 21 сентября начнут работать по-новому. Горожанам, чтобы попасть туда, необходимо будет пройти процедуру предварительной записи.

Это решение обусловлено тем, что нагрузку на мобильные МФЦ необходимо распределить равномерно.

Предварительно записаться и получить консультацию можно по телефону. График и режим работы МФЦ можно посмотреть на Портале Госуслуг Санкт-Петербурга.

Сейчас в Санкт-Петербурге в четырех районах мобильные МФЦ обслуживают семь адресов. Они могут предоставить более 360 услуг, но регистрационный учет и оформление пасорта гражданина Российской Федерации нужно производить в другом месте.