В среду, 16 сентября, в Санкт-Петербурге реставраторы привели в порядок памятник Петру I, стоящий на Сенатской площади. Его помыли до того, как наступит зима.

Очисткой монумента занимались реставраторы Государственного музея городской скульптуры. Они ежегодно моют памятники Санкт-Петербурга перед наступлением зимних холодов. За лето на "Медном вседнике", являющемся визитной карточкой Северной столицы, накопились грязь и пыль. Ух удалили с помощью очень мощной струи воды.

Подобная процедура проводится ежегодно и не только с памятником Петру I. Она помогает сохранить историческое достояние и архитектурные ценности города не Неве.