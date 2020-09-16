Рядом с Пушкином появится новый кампус СПбГУ

СПбГу планирует постройку новых зданий на Мичманской улице. Это будут общежития СПбГУ на тысячу мест. Также рядом с Пушкином появится новый кампус университета.

Проректор СПбГУ по экономическому развитию Михаил Кудилинский сообщает, что проект хотят реализовать на условиях ГЧП с привлечением нвесторов. Стройку хотят начать в следующем году. Проект хотят реализовать за три года, а стройка должна начаться в 2021 году.

На постройку нового кампуса университета рядом с Пушкином выделено 430 миллионов рублей, они пойдут на изыскательные работы и проектирование. Кампус будет включать в седя учебные и учебно-лабораторные корпуса, обсерваторию, академическую гимназию, научно-исследовательский (лабораторный) блок Научно-технологического медицинского комплекса, а также университетскую библиотеку, столовую и студенческий клуб. Также там будут административные и хозяйственные корпуса.