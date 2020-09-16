Капитальный ремонт "Маяковской" временно отменяется

Капитальный ремонт станции Санкт-Петербургского метро "Маяковская", планировавшийся метрополитеном ранее, был перенесен на неопределенный срок.

Ремонтировать станцию собирались еще в мае. Необходимо было привести в порядок эскалаторы станции и наклонный ход. В случае ремонта станция была бы закрыта.

Но ремонт так и не состоялся, поскольку у ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» на ремонт нет денег. Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель. Ремонтные работы в подземке были перенесены на неопределенный срок. В настоящий момент неизвестно, когда они начнутся.