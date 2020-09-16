Подруга Заворотнюк рассказала, как актриса чувствует себя

Виктория Пьер-Мари, актриса и подруга Анастасии Заворотнюк, рассказала о ее самочувствии в эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ. По ее словам, Анастасия прикована к постели. При этом с ней почти всегда ее супруг, Петр Чернышев.

По словам Виктории, ситуация, в которой оказалась Анастасия Заворотнюк, способна выбить из колеи любого здорового человека, из-за трудностей, связанных с лечением и поиском денег.

Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, стали появляться в августе 2019 года. Через некоторое время ее семья подтвердила, что актриса находится в больницы. У нее была диагностирована опухоль мозга.